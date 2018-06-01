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4 yıl hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Orhan Dilek’i 27 Haziran 2016’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen ve Şah Hüseyin Erdem’in ölümüyle sonuçlanan kazada suçlu buldu

01 Haziran 2018 Cuma 14:47
4 yıl hapis yatacak

Havadis'te yer alan habere göre, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 49 yaşındaki Şah Hüseyin Erdem’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan 30 yaşındaki Orhan Dilek dün Lefkoşa Ağır  Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı beş davadan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi. Kararı ağır ceza heyeti başkanı Melek Esendağlı okudu. Esendağlı, meydana gelen kazanın olgularını titizlikle incelediklerini ifade ederek, kazanın meydana geldiği anayolun çift şeritli olduğunu, sürücülerin  beklemesi için sığınma kavşağı bulunduğunu anımsattı. Esandağlı, Şah Hüseyin Erdem’in sığınmalı kavşakta anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için beklerken,  görüş mesafesini engelleyecek miktarda koli taşıyan ve tehlikeli sürüş yapan Dilek’in önündeki aracı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, üç kez bordür taşlarına, sonra aydınlatma direğine çarptıktan sonra kavşakta bekleyen Erdem’in aracına çarptığını ve iki aracın birlikte sürüklenerek çember içerisinde durduklarını anlattı. Kaza sonucu Erdem’in yaşamını yitirdiğini, yanında yolcu olarak bulunan Selahattin Göksu’nun yaralandığını, ve sürücü Dilek’in de hafif yaralandığını kaydeden Esendağlı, yaşanan kazada Erdem’im kusurunun olmadığını, kusurlu tarafın sanık olduğunu ifade etti. Esendağlı, ceza takdir ederken bunun ağırlaştırıcı etken olduğunu belirtti. Ölümlü kazaların giderek arttığını, toplumda derin yaralar bıraktığını kaydeden Esendağlı, bu suçlara ceza verirken kamu yararını dikkate aldıklarını söyledi. Esendağlı, sanığı 5 davadan suçlu bulup 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Mahkeme önünde arbede yaşandı

Kararın ardından Dilek ile Erdem’in yakınları arasında arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederken, darp edildiklerini iddia eden Erdem’in eşi ile akrabaları polise şikayetçi oldu.

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