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4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapıp 4 yıl sonra KKTC’ye askeri yasak bölgeyi ihlal ederek giriş yapmak istedikleri sırada yakalanan zanlılar K.A.H.K ve F.A.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Temmuz 2021 Salı 14:11
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4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar

(Kamalı Haber)

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapıp 4 yıl sonra KKTC’ye askeri yasak bölgeyi ihlal ederek giriş yapmak istedikleri sırada yakalanan zanlılar K.A.H.K ve F.A.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olguları aktardı.

Polis, 23.07.2021 tarihinde 21.20 sıralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelen zanlıların askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye gizlice giriş yapmak isterken görevli iki askere suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, yürütülen tahkikatta iki zanlının 4 yıl önce Türkiye’den Güney Kıbrıs’a tekne ile gittikleri ve bu süreçte çeşitli inşaatlarda çalıştıklarını anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlıların Suriye vatandaşı olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile 24 günü aşmamak koşulu ile hükümsüz tutuklu yargılanmalarına emir verdi.

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