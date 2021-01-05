Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

4 yıldır kaçak kalıyordu

4 yıldır kaçak kalıyordu

05 Ocak 2021 Salı 13:51
1211 Okunma
4 yıldır kaçak kalıyordu

Mağusa’da bu sabah polis ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında tespit edilen Nihat Yılmaz’ın 2017 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı.

Tutuklanan zanlı “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, yürütülen soruşturma nedeni ile zanlı Yılmaz’ın 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

VİZE SÜRESİ BİTTİ, 4 YIL DA KALDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Nihat Yılmaz’ın 5 Ocak 2021 tarihinde Mağusa’da polis ekipleri tarafından tespit edildiğini belirtti.

Zanlı Yılmaz’ın Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’ne celp edildiğini söyleyen Yücetürk, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Ocak 2017 tarihinde 45 günlük vize ile geldiğini ve vize süresinin dolmasına rağmen ülkeden çıkış yapmayıp KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Yücetürk, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı: “Aralık ayında 1 milyar 145 milyon TL ödeme yapıldı”
Maliye Bakanlığı: “Aralık ayında 1 milyar 145 milyon TL ödeme yapıldı”
“Sövdüm de vurdum da… Bir anda gelişti"
“Sövdüm de vurdum da… Bir anda gelişti"
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim