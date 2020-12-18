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4 yıldır ülkede kaçak yaşıyor

Mağusa’da telefon tacizciliği suçu ile ilgili polise çağırılan Nijerya uyruklu Bashır Adamo’nun 2016 yılından beri KKTC’de kaçak olduğu ortaya çıktı.

18 Aralık 2020 Cuma 09:05
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4 yıldır ülkede kaçak yaşıyor

Mağusa’da bir telefon tacizciliği suçu ile ilgili olarak önceki gün polise çağırılan Nijerya uyruklu Bashır Adamo’nun 8 Mart 2016 tarihinden beri KKTC’de kaçak olduğu tespit edildi.

“KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Adamo hakkında 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İHRAÇ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Meltem Uçar mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Bashır Adamo’nun 16 Aralık 2020 tarihinde, Mağusa’da meydana gelen telefon tacizciliği suçu ile ilgili olarak Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şubeye celp edildiğini söyledi.

Zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 8 Mart 2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten Uçar, zanlının tutuklandığını açıkladı.

Uçar, yürütülen soruturmanın yeni başladığını ve zanlı ile ilgili ihraç işlemlerinin başlatıldığını kaydederek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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