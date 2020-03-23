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"40 ekipman yurda geliyor"

Kıbrıs Postası'nın gündeme getirdiği ve haber üzerine Başbakan'ın iptal ettiği "tartışmalı solunum cihazı alımı ihalesi", 6 firmanın katılımıyla gerçekleşti. İhale sonucu, 4 farklı firmadan, toplamda 40 ekipmanın alındığı ifade edildi.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:20
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"40 ekipman yurda geliyor"

Kıbrıs Postası'nın gündeme getirdiği ve haber üzerine Başbakan'ın iptal ettiği "tartışmalı solunum cihazı alımı ihalesi", usulune uygun bir şekilde bugün yapıldı. 

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt, BRT’de katıldığı programda devletin, Merkezi İhale Komisyonu aracılığı ile gayet şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiği ihaleyle ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarının alımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Talaykurt açıklamasında, "COVID19 mücadelesinde olası bir ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere ilk aşamada solunum cihazı gibi 40 tıbbi ekipman (30 solunum/10 kopmresör) hemen yurda getiriliyor. İhtiyaç olması durumunda ikinci sipariş için de kaynağın hazır olduğunu" söyledi.

MİK Başkanı ihaleye 6 firma katıldığının,ekipmanların, 4 farklı firmadan alınacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Maliye Bakanı, 50 adet solunum cihazı alımı konusunda daha önceki ihalelere cihazları Kabul görmeyen tek bir şirket aracılığı ile alım yapmaya çalışmıştı. 

Kıbrıs Postası’nın ortaya çıkardığı usulsüz solunum cihazı alımı Başbakan’ın talimatı ile iptal edilmiş ve ihale yasasına uygun bir alım gerçekleştirmek üzere Merkezi İhale Komisyonu görevlendirilip, acil durumlarda yapılması gereken alımlar için prosedür başlatılmıştı.

Kıbrıs Postası

Yorumlar
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Ali 2020-03-23 19:50:56

Emeği geçen herkese teşekkürler. Solunum cihazı çok önemlidir. !!! Deevamını bekleriz.

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Magusalı 2020-03-23 20:40:52

Doğrusu yapılmıştır.

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