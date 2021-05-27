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40 gün cezaevine gönderildi

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.A, B.Y ve M.S  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:50
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40 gün cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.A, B.Y ve M.S  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı İ.A'nın Bina İçerisindeki Eşyaları Ateşe Verme ve Kasti Hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11 Mayıs 2021 tarihinde, Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic.LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonları kasten ateşe verip, 260 bin TL zarar meydana gelmesine neden olmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu atıkların, İ.A'nın ifadesine göre zanlılar B.Y ve M.S’nin de tutuklandığını ve suçla bağı olup olmadıklarının araştırılacağını mahkemeye aktardı.

Polis, İ.A'nın teminata bağlanmasına, zanlılar B.Y ve M.S’nin ise tahkikat için 1 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, İ.A'nın 40 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, diğer iki zanlının ise soruşturma için 1gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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