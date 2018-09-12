40 gündür aranan Törehan teslim oldu

Devrim DEMİR-HAVADİS

Girne’de Haziran ayında gerçekleşen huzur operasyonunda yasa dışı sanal bahis oynatmak suçundan aranan ve 3 aydır polisi peşinden koşturan Hakan Törehan, önceki gün avukatı ile birlikte Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’ne giderek teslim oldu.

Benzer suçlardan 5 ayrı davası olan ve teminata bağlanarak polise imza vermesi gereken Törehan, mahkeme emrine de karşı geldi.

Törehan, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

İddiaları araştırılacak

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, zanlı Hakan Törehan’ın önceki gün Mali Şube’ye giderek teslim olduğunu anlattı.

Polis çavuşu Ertem Hoca, 29 Haziran tarihinde Girne’de huzur operasyonu sırasında Semih Durukan yönetimindeki NU 365 plakalı araçta çok sayıda banka kartı, sim kart ve hesap cüzdanları tespit ettiklerini söyledi.

Hoca, 30 Haziran’da yine Girne’de bir apartman dairesine baskın yapıldığını ve yasa dışı bahis sitelerinden finans desteği sağlandığını tespit ederek çok sayıda emare ele geçirdiklerini kaydetti.

Baskınla ilgili zanlı Hakan Törehan’ın 30 Haziran tarihinden bu yana arandığını belirten Polis çavuşu, avukatı ile önceki gün gelerek teslim olduğunu kaydetti.

Törehan’ın farklı konularda izahat ve iddialarda bulunduğunu belirten polis çavuşu olayla ilgili ilk etapta 10 kişinin sorgulanacağını ifade etti.

Polis çavuşu Ertem Hoca, Hakan Törehan, başka suçlardan teminatı olan zanlının mahkeme emrine riayet etmeyerek polise imzaya gitmediğini söyledi.

Adli şube ve diğer birimlerde zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Ertem Hoca, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.