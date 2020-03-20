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"40 kişi bulunup karantinaya alınmalı"

Koronavirüs testleri pozitif çıkan KKTC vatandaşlarından birinin 6-8 Mart tarihlerinde 40 kişilik bir grupla GAP turuna gittiği iddia edildi.

20 Mart 2020 Cuma 12:42
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"40 kişi bulunup karantinaya alınmalı"

Ülkemizde toplam 33 pozitif koronavirüs vakası bulunuyor. Dün 13 yeni koronavirüs vakası daha açıklanan ülkemizde 3 KKTC vatandaşı 30 Alman vatandaşı olmak üzere 33 pozitif vaka bulunuyor.

Alman vatandaşların tümü Salamis’teki karantina alanından. KKTC vatandaşları ise İngiltere’e temaslı koronavirüs pozitif taşımakta.

Koronavirüs taşıyan bir KKTC vatandaşının, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk olduğu ve ziyaret için adaya geldiği söyleniyor.

İkinci vakanın ise İngiltere’de eğitim gören çocuğunu ziyaret eden bir Kıbrıslı Türk babanın olduğu belirtilirken, üçüncü vakanın ise söz konusu vakanın eşi olduğu dile getirildi.

“SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR DOĞRU”

Sosyal medyada, koronavirüs taşıyan çiftin İngiltere’den Kıbrıs’a dönmelerinin ardından Türkiye’ye GAP turuna gittiği iddia edildi.

Kıbrıs Postası’nın ulaştığı öğretmenler söz konusu iddiaların doğru olduğunu söyledi.

Öğretmenler, “6 Mart ile  8 Mart arasında 40 kişilik bir grup kadınlar günü vesilesiyle GAP turuna gidildi.

Söz konusu turda koronavirüs pozitif çıkan kişi de vardı. 40 kişi bulunup karantinaya alınmalı” şeklinde konuştu.

 “HER POZİTİF ÇIKAN KİŞİNİN TEMAS ETTİĞİ İNSANLAR VARDIR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Başkanı Özlem Gürkut ise her pozitif çıkan kişinin zaten bir şekilde temas ettiği insanların olduğunu söyledi.

Her pozitif çıkan kişinin önceden muhakkak ekmek almaya, kuaföre vb. yerlere gitmiş olduğunu dile getiren Gürkut, “Pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişiler yakından takip edilir” dedi.

Söz konusu kişilerin semptom göstermesi durumunda test yapıldığını kaydeden Gürkut, bu takiplerin ‘şimdilik’ yapılabildiğini vurguladı.

“Şimdilik hastalığın hızını kırmaya çalıştığımız için bu takipler yapılıyor. Binlerce vakanın olduğu yerde bu yakından takipler yapılamaz” diyen Gürkut, binlerce vaka olmadan şimdi bu önlemlerin alınabileceğini söyledi.

Gükut, “Binlerce vakamız olmadan şimdi yapılabilecek şey pozitif çıkan kişilerin temas ettiklerini yakından izlemek ve şikayeti olanlara test yapmak” diye konuştu.

Dün pozitif çıkan şahsın zaten ev karantinasında olduğunu belirten Gürkut, “Temas ettiği kişiler varsa tespit edilir. Yurt dışına giriş çıkışı var mı diye bakılır. Daha önceki pozitif vakalarda da aynısı yapılmıştı zaten” dedi

KAYNAK  : KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 20.03.2020 14:03
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüs
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