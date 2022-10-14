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40 Sivil Hizmet Görevlisi, Polis Genel Müdürlüğü Kadrosuna Dahil Oldu

14 Ekim 2022 Cuma 16:08
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40 Sivil Hizmet Görevlisi, Polis Genel Müdürlüğü Kadrosuna Dahil Oldu



Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları dahilinde açılan münhal gereği, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan 40 Sivil Hizmet görevlisi (4. Derece Bilgisayar Operatörü), Polis Okulu Müdürlüğü’ndeki temel eğitimlerini tamamlamalarının ardından bugün düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Polis Okulu Müdürü Hüseyin KAFA, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna atanan Sivil Hizmet Görevlilerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Sivil Hizmet Görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken, herkese eşit ve hakkaniyetli ve yasal mevzuata uygun davranmalarını, mensubu oldukları kurumun ve üzerlerinde taşıdıkları üniformanın ciddiyetini kavrayıp görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket etmeleri gerektiğine değindi.

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