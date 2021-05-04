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40 yaş üstü aşılanmaya başladı

Astra Zeneca aşısından olmak isteyen 40 yaş ve üstündeki kişilerin aşılanmasına başlanıldı...

04 Mayıs 2021 Salı 15:35
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40 yaş üstü aşılanmaya başladı

Sağlık Bakanlığı bugünden itibaren 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz Astra Zeneca  aşısı yaptırmak isteyenleri aşılamaya başladı.

Başkent’te aşıya ilgi yoğun oldu. Hastane önüne gelen vatandaşlara sıra numaraları verildi ve sırası gelen aşı yaptırdı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, Girne Akçicek Devlet Hastanesi’nde ise hafta içi her gün 08.30 – 14.00 saatleri arasında randevusuz olarak Astra Zeneca aşısı yapılabiliyor

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