40 yaş üstü aşılanmaya başladı

Sağlık Bakanlığı bugünden itibaren 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz Astra Zeneca aşısı yaptırmak isteyenleri aşılamaya başladı.

Başkent’te aşıya ilgi yoğun oldu. Hastane önüne gelen vatandaşlara sıra numaraları verildi ve sırası gelen aşı yaptırdı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, Girne Akçicek Devlet Hastanesi’nde ise hafta içi her gün 08.30 – 14.00 saatleri arasında randevusuz olarak Astra Zeneca aşısı yapılabiliyor