‘400 Bin TL’ talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 18 Eylül 2018 tarihli çekilişinde 400 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Emrah Aptoula, ödülü bugün Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’ndan aldı

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2018 Devlet Piyangosu çekilişinde,“19402” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan Emrah Aptoula teslim aldı.

Ailesi ile birlikte ikramiyesini teslim almaya gelen Aptoula, ikramiyeyi ihtiyaçlı olduğu bir zamanda kazandığına dikkat çekerek, insanların umudunu kaybetmeden bilet alması gerektiğini belirtti.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da kazanana ve ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.