Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz

400 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 17.694 test yapıldı, 400 pozitif vakaya rastlandı, 382 kişi taburcu edildi"

25 Şubat 2022 Cuma 18:46
369 Okunma
400 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.694 olup, 400 pozitif vakaya rastlanmış, 382 kişi taburcu edilmiştir. 

142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 400            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382      

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755 
      
Toplam Vaka Sayısı: 67.072        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092       
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948   

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne - Lefkoşa Anayolu'nda beton mikseri çelik bariyerlere çarptı
Girne - Lefkoşa Anayolu'nda beton mikseri çelik bariyerlere çarptı
Güney Kıbrıs’ta 7 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 7 kişi hayatını kaybetti
Derya: Biz sizin diktatorya kurmanıza izin vermeyeceğiz!
Derya: Biz sizin diktatorya kurmanıza izin vermeyeceğiz!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim