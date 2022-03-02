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404 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 12.097 test yapıldı, 404 pozitif vakaya rastlandı, 365  kişi taburcu edildi"

02 Mart 2022 Çarşamba 18:22
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404 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.097 olup, 404 pozitif vakaya rastlanmış, 365 kişi taburcu edilmiştir. 

201 kişi Lefkoşa, 80 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

2 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.097 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 404 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 404           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.909.447
      
Toplam Vaka Sayısı: 69.145       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.788            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163        
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4119  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1324      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 192
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2822       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132689 

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