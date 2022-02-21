408 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.197 olup, 408 pozitif vakaya rastlanmış, 546 kişi taburcu edilmiştir.
185 kişi Lefkoşa, 76 kişi Girne, 114 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
21 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 408
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404
Toplam Vaka Sayısı: 65.062
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3731
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1638
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246