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408 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 26.197 test yapıldı, 408 pozitif vakaya rastlandı, 546 kişi taburcu edildi"

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:45
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408 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.197 olup, 408 pozitif vakaya rastlanmış, 546 kişi taburcu edilmiştir. 

185 kişi Lefkoşa, 76 kişi Girne, 114 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

21 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 408           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404 
      
Toplam Vaka Sayısı: 65.062      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3731     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1638   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246 

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