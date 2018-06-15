Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
196.507
DOLAR
4.7136
STERLİN
6.2578
EURO
5.4650
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

41. Güzelyurt Portakal Festivali 29 Haziran’da başlayacak

41. Güzelyurt Portakal Festivali 29 Haziran’da başlayacak.

15 Haziran 2018 Cuma 08:47
41. Güzelyurt Portakal Festivali 29 Haziran’da başlayacak

Güzelyurt Belediye Meclisi bu yıl 41’incisi düzenlenecek Güzelyurt Portakal Festivali’nin 29 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

banner39
Belediyeden verilen bilgiye göre, festival 29 Haziran Cuma günü Türkiye’den ve ülkeden konuklarla, okulların, sivil toplum örgütleri, kültür sanat dernekleri, spor kulüpleri ve animasyon ekiplerinin katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festivalle ilgili basın toplantısı 26 Haziran Salı günü yapılacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En fazla yağış Lefkoşa'ya
En fazla yağış Lefkoşa'ya
Alkolü fazla kaçırınca birbirlerine girdiler
Alkolü fazla kaçırınca birbirlerine girdiler
Alsancak’ta uyuşturucu!
Alsancak’ta uyuşturucu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim