41. Güzelyurt Portakal Festivali 29 Haziran’da başlayacak.

Güzelyurt Belediye Meclisi bu yıl 41’incisi düzenlenecek Güzelyurt Portakal Festivali’nin 29 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festival 29 Haziran Cuma günü Türkiye’den ve ülkeden konuklarla, okulların, sivil toplum örgütleri, kültür sanat dernekleri, spor kulüpleri ve animasyon ekiplerinin katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festivalle ilgili basın toplantısı 26 Haziran Salı günü yapılacak.