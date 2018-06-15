Güzelyurt Belediye Meclisi bu yıl 41’incisi düzenlenecek Güzelyurt Portakal Festivali’nin 29 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.
Festivalle ilgili basın toplantısı 26 Haziran Salı günü yapılacak.
41. Güzelyurt Portakal Festivali 29 Haziran’da başlayacak.
Güzelyurt Belediye Meclisi bu yıl 41’incisi düzenlenecek Güzelyurt Portakal Festivali’nin 29 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.
Festivalle ilgili basın toplantısı 26 Haziran Salı günü yapılacak.