41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti

Turunçlu Kavşağı yakınlarında bugün sabah saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre ,24.12.2019 tarihinde, saat 07:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Hüseyin Yusuf Erçika ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.