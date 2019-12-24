41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti

Turunçlu Kavşağı yakınlarında bugün sabah saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre ,24.12.2019 tarihinde, saat 07:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmışlardır.
Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Hüseyin Yusuf Erçika ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
NE ZAMAN BU YOL DEMEYE DİLİM VARMAYAN YOLLARA BARİYERLER YAPILACAK KAÇ AİLE'NİN EVİ DAHA ATEŞ DÜŞECEK.... ZEHİR ZIKKIM OLSUN ALDIĞINIZ VERGİLER......
kAÇINCI KAZA BE BURDA KAÇINCI ÖLÜM. YETER BEEE YETERRRRRBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Haram zıkkım olsun aldığınız paralar. Bu yollara bariyer yapması gerekirken yapmayan sorumlular, bu acıyı tez zamanda tatmanız dileğiyle.
Düz arazide yılan gibi yol yaparsalar yol ortalarında hiç birşey yok ... Allah Sabır versin yakınlarına.
tabii ki cok uzucu, sonucta olum var ama sebebini kendimizde de aramamiz lazim..yillardir partizanliga goz yumduk millet olarak..ayni hirsiz, ugursuz, rantci takimini secip durduk. herseye goz yumduk, sorgulamadik,,dagitilan mevkiden, rum arazilerinden, memurluktan, ranttan pay almaya calistik..gelen vergilerle bunlari odedik..para kalmadigi yapilamayan yollardan dolayi suclanacak birisi varsa bu beceriksiz ve hirsiz takimina oy veren bizleriz. cunku layigimiz budur. bunu bilerek isteyerek yapiyoruz. ulkeyi yonetenler bizim aynamiz..ve biz bu sekilde yonetilmeye layigiz..
SEBEP OLANLAR CEHENNEMİN DİBİNİ BOYLASIN
Derdiniz 13 maaş ve işe gitmeden nasıl çalabilirim tek derdiniz bu.ne yol var ne güvenlik var sadece hayallerle yaşıyoruz şaka biri bir ülke kktc
olumler yolların tamam olmamasından kaynaklanıyor.butun yollara barıyer koymak cok mu zor.daha nekadar ınsan olecek.
Allah belanızı versin