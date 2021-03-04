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41 yaşındaki şahıs yoğun bakıma alındı

04 Mart 2021 Perşembe 09:59
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41 yaşındaki şahıs yoğun bakıma alındı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

03.03.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Çatalköy’de sakin B.Ü(E-41), evinin giriş kısmındaki çardak üzerindeki kiremitlerini boyadığı bir esnada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan B.Ü, kardırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 04.03.2021 11:03
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