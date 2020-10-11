418 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını, 418 sandığa göre açıkladı.

418 sandıktan oy kullanan 63 bin 481 seçmenin 60 bin 946’sının oyu geçerli, 2 bin 535’inin ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre seçimi, Ersin Tatar yüzde 32.80 oyla ilk sırada, Mustafa Akıncı yüzde 29.55 oy oranıyla ikinci sırada, Tufan Erhürman yüzde 21.95 oyla üçüncü sırada götürüyor.

Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.80 - 19991

Tufan Erhürman: %21.95 - 13380

Erhan Arıklı: %4.80 - 2923

Fuat Çiner: %0.30 - 182

Arif Salih Kırdağ: %0.30 - 182

Ahmet Boran: %0.07 - 41

Mustafa Ulaş: %0.06 - 38

Alpan Uz: %0.13 - 77

Kudret Özersay: %5.59 - 3405

Mustafa Akıncı: %29.55 - 18011

Serdar Denktaş: %4.44 - 2708