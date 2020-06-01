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419 Sürücü hakkında ileri işlem yapıldı

KKTC’de geçen hafta 39 trafik kazası meydana geldi 20 kişi yaralandı

01 Haziran 2020 Pazartesi 12:12
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419 Sürücü hakkında ileri işlem yapıldı

KKTC’de 25-31 Mayıs tarihleri arasında 39 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan 11’i yaralanmayla,28’i hasarla sonuçlandı. Kazalarda 20 kişi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
 dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 12, dikkatsiz sürüş yapmak 11, kavşakta durmamak 7, yakın takip 6 ve diğer etkenler 3 yer aldı.
 
Kazalarda toplam hasar miktarı 407 bin 315 TL olurken, bölgelere göre dağılım şöyle: 

“Lefkoşa 9, Gazimağusa 6, Girne 16, Güzelyurt 1, İskele 7”

419 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEM

Söz konusu tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 2 bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 419 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

Suçların dağılımı aşağıdaki gibi: 
“Sürat (153), Tehlikeli Sürüş (9), Dikkatsiz Sürüş (1), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (13), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (11), Alkollü Araç Kullanmak (16), Seyir Halinde iken Cep Telofonuyla Konuşmak (95), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (22), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (3), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (17), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2) ve 64 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir”

Yorumlar
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VATANDAŞ 2020-06-01 13:35:05

BUNLARA ARABA SÜRMEYİ YASAKLAYACAN.

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DOgrucu 2020-06-01 15:33:11 @VATANDAŞ

E bilmiyorlar ki zaten :) KKTC deki suruculerin 95% si bilmiyor . Ne kural biliyorlar ne trafik. Ipini koparmis dana gibi geziniyorlar trafikte. :)

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Öfkeli 2020-06-01 14:24:21

Kısmi yasaklar bitti gene trafik canavarları yollarda

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DOGRUCU 2020-06-01 15:32:14

Nedenleri acik ve ortada. 1-KKTC deki suruculerin cok buyuk bir cogunlugu araba kullanmayi bilmiyor. Dogru durust egitim almamis kurallari bilmiyor ve ehliyet testlerinde hayir yok.Avantadan ehliyt almislar. 2-KKTC deki bircok yol, kavsak , gecit vs kurallara aykiri yapilmis, tasarimini yapanlar insa edenler trafikten anlamayna kisiler o yuzden hatali kavsaklar , yollar , gecitler vs yapmislar. 3-Bakim yok. Levhalar eksik, yollar hatlar belli degil, heryer delik desik 4- Otomobiller , tasitlar dogru durust kontrol edilmiyor eksikler hatalar duzeltmiyor. 5- Kontrol yok. Hergun cift sari cizgiye park eden insanlar var ne ceza yiyorlar ne bisey 6- cezalar cok dusuk ve polis ceza yazmaya korkuyor.(Aman torpilli birine ceza yazmayalim gibisinden ) 7- Ceza alsan da torpilin varsa odemen gerekmiyor. Yani yolsuzluk girla. Bu durumda daha COOOK kazalar olacak COOOK insanlar da olecek. Her sene bu kazalara bakip sasirmayalim artik niye oluyor diye.

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