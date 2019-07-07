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42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

07 Temmuz 2019 Pazar 14:20
42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam Amfi Tiyatro’da dans ve kango jump gösterileri sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahneye sırasıyla Power Fit Studio Kango Jump, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, SEÇDER (Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği), Sergen Özbay Dans Okulu ve GASAD (Güzelyurt Amatör Sanatçılar Derneği) çıktı.

Performanslarıyla geceye renk katan ekiplere Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Belediye Meclis üyeleri tarafından birer plaket takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Portakal FestivaliHaberGündemKıbrıs
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