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42. KKTC Uluslararası Fuarı bu akşam başlıyor

Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı bakanlar saat 20.00’de fuarı ziyaret edecek.

01 Haziran 2018 Cuma 11:20
42. KKTC Uluslararası Fuarı bu akşam başlıyor

KKTC’den 108, Türkiye’den de 28 firma ve kuruluşun katılarak mal ve hizmetlerini tanıtacağı fuar, seçim yasakları nedeniyle törensiz başlayacak ve saat 19.00’dan itibaren ziyarete açılacak.

Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı bakanlar saat 20.00’de fuarı ziyaret edecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi’nin organizasyonuyla her yıl geleneksel olarak Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda düzenlenen KKTC Uluslararası Fuarı’nın 42’ncisi, 10 Haziran’a kadar sürecek.

Fuara katılan firmalar ürünlerini,  3 bin metrekare kapalı, 6 bin metrekare açık alanda sergileme fırsatı bulacak.

Fuar, pazar - perşembe arasındaki günlerde 19.00 - 23.00, cuma ve cumartesi günleri ise 19.00 - 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Her yıl olduğu gibi çocukların eğlenmesi için lunaparkın da açık olacağı fuarda, katılımcıları ve ürün gruplarını içeren fuar kataloğu ziyaretçilere ücretsiz dağıtılacak.

KKTC’DEN 108, TÜRKİYE’DEN 28 FİRMA VE KURULUŞ

42. KKTC Uluslararası Fuarı’na bu yıl KKTC’den 54 sanayici-imalatçı, 50 ithalatçı ve 4 de tanıtım amacıyla olmak üzere toplam 108 firma ve kuruluş katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nden katılacak 28 firma Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla fuarda yer alacak ve ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Fuarı geçen yıl 55-60 bin kişinin ziyaret ettiği ve bu yıl da bu civarda ziyaretçi beklendiği belirtildi.

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