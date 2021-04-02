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42 pozitif vaka

"Toplam 6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

02 Nisan 2021 Cuma 19:08
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42 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i  yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır. 

15 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 6 kişi Girne  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 2/ Sulariçi- 2/ Hamitköy-1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-3 / K.Kaymaklı-1/ Haspolat-2 


Girne 

Girne Merkez- 3 / Alsancak-1 / Ozanköy-1 / Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -7  / Karekeşliler- 1 / Dörtyol-1 / Yeniboğaziçi-1 


2  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 31  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 759. 346 

Toplam Vaka Sayısı: 4486  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4022 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 438     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 328 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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