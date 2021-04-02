42 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır.
15 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 2/ Sulariçi- 2/ Hamitköy-1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-3 / K.Kaymaklı-1/ Haspolat-2
Girne
Girne Merkez- 3 / Alsancak-1 / Ozanköy-1 / Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -7 / Karekeşliler- 1 / Dörtyol-1 / Yeniboğaziçi-1
2 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 759. 346
Toplam Vaka Sayısı: 4486
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4022
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 438
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 328
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3