42 yaşındaki sürücü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün saat 11.00 sıralarında Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde, Gülcan ALICI (K-42), yönetimindeki RE 411 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”