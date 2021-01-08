43. Dönem Asteğmen ve Çavuşlar ant içti

43. Dönem asteğmen ve çavuş celbi ant içme töreni Gülseren Kışlası’nda yer alan törenle icra edildi.

Törende ilk olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu askerleri ve konukları selamladı.

Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören icrasına başlandı.

Sancağın tanıtılmasıyla devam eden törende, ant içmenin icrası yapıldı.

Celp adına konuşan Asteğmen Erkin Kuşi, askerliğin kutsal bir görev omduğuna işaret ederek, vatanı görevlerinini yapmak için 5 hafta önce askeri birliğe katıldıklarını ifade etti.

Milli davanın yılmaz savunucuları olacaklarını vurgulayan Kuşi, edilen yemine ömur boyu sadık kalınacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yaş kütüklerine dönem plaketleri çakılarak, başarılı personele ödülleri takdim edildi.

4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı törende yaptığı konuşmada , edilen yeminin genç mücahitlerin hayatları boyunca taşıyacakları onur ve sorumluluk olacağına işaret etti.

Daha önce ant içen mücahitler gibi genç mücahitlerin de icte ve dışta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni koruyup kollayacağına inanç belirten Bayraklı, Atatürk ilke ve inkilapları yolunuzu aydınlatsın ifadelerini kullandı.

Mücahitler Marşı’nın okunmasının ardından, tören geçişiyle tören sona erdi.





