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43. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılım için başvuru süresi 30 Nisan’da doluyor

43. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılmak isteyenler için başvuru süresi 30 Nisan’da dolacak.

23 Nisan 2019 Salı 14:03
43. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılım için başvuru süresi 30 Nisan’da doluyor
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Bu yıl 14-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek fuara yönelik hazırlıklarını sürdüren Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi, fuarda stant kiralayarak ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyenlere hatırlatmada bulundu.
Fuar başvuruları 30 Nisan’a kadar kabul edilecek.

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Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil, ürün ve hizmetlerini fuarda tanıtıp sergilemek isteyenleri, 30 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar www.sanayi.gov.ct.tr adresinden veya Sanayi Dairesi’nden temin edecekleri katılımcı müracaat formlarını doldurup daireye ulaştırmaya çağırdı. Envergil, daha detaylı bilgi için 2293101’den dahili 166, 172 ve 174’ün aranabileceğini de belirtti.
Ülkenin en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olan KKTC Uluslararası Fuarı’nın ülkenin sanayi ve ticari yaşamında prestij açısından önemli yer tuttuğunu vurgulayan Mehmet Envergil, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonuyla yapılacak fuarda, firmaların ürünlerini 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alanda sergileyebileceğini bildirdi.
Geçen yılki fuara KKTC’den 119, Türkiye’den 287 firma katılmıştı.

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