43 yılda bu hale geldi!

Diyalog'tan Teoman Turan'ın haberine göre, KKTC’nin incisi olarak nitelendirilen Girne’nin en güzel turistik bölgesi olan Antik Liman, adeta dökülüyor.

Her gün binlerce turistin geçtiği, tur ve balıkçı teknelerinin tamir edildiği marinadaki çöplük, mide bulandırıyor.

Sadece su ve içki şişelerinin değil, klozetin bile atıldığı Antik Limanın içler acısı manzarasını görenler, “Böylesi bir tarihi değere yazık ediliyor. Ortaya çıkan manzara utanç verici” diyor.

Antik Liman’daki kirlilikten yakınan esnaf, limanda uzun zamandan beri duran ve kullanılmayan teknelerin kayıt dışı olduğunu savundu.

Esnaf, “En büyük sıkıntımız tamir edilen teknelerden çıkan pislik. Bunun yanında akşamları yol kenarına bırakılan çöpler. Bu çöplerden sular akıyor ve çok kötü kokuyor. Eski tekneler yerine daha modern tekneler olmalı burada. Tekneler adeta üst üste bağlı. Çok fazla irili ufaklı tekneler mevcut” şeklinde şikayetini dile getirdi.