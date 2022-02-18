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431 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

"Toplam 16.730 test yapıldı, 431 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 467 kişi taburcu edildi"

18 Şubat 2022 Cuma 18:27
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431 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.730 olup, 431 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 467 kişi taburcu edilmiştir. 

177 kişi Lefkoşa, 74 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

18 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.730        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 431  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 431         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.677.653  
      
Toplam Vaka Sayısı: 64.007      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.610          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4212    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44        

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4160   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 187   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1452   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 386
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 367 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127947

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