436 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.417 olup, 436 pozitif vakaya rastlanmış, 644 kişi taburcu edilmiştir.
155 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 29 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.417
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 436
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 436
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 644
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.527.602
Toplam Vaka Sayısı: 60.282
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.026
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4468
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4389
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1159
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 460
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 408
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3745
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124737