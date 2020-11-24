44 gün cezaevine gönderildiler

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu, Johncristian Ojıaku ve Uchenna Mattens Onyemuwa’nın ardından aranan iki kişi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 16 Kasım 2020 tarihinde, saat 20.00 sıralarında zanlılar Obinna Stanley Agbıdıke ve Ifeanyi Elvis İgwe ile zanlı Chijioke Eric Nwachukwu ile aranan iki kişinin aralarında daha önceden husumet bulunan Leonard Chukwu'nun Yenikent'teki ikametgahına izinsiz girerek mülke tecavüz suçunu işlediklerini kaydetti.

Polis memuru Yorgancı, zanlının, Leonard Chukwu'yu evinde darp ettiğini dile getirerek, evde bulunan I Phone 11 Pro marka cep telefonunu, oturma odası içerisinde saklanan 6 bin 400 Euro nakit parayı ve bir adet Apple marka laptopu sirkat edip soygun suçunu işlediğini bildirdi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Yorgancı, yasal statüsü olmayan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 44 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.