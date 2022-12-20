44 Yaşındaki Çiçek yaralandı!

Polisin açıklaması şöyle:

19.12.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Edremit’te, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın ikinci katındaki teras kısmında, Kemal ÇİÇEK (E-44) brüt betonların temizliğini yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek sağ diz, sol ayak ve sol el bileklerinde kırık teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.