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442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti

"Toplam 28.461  test yapıldı, 442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi"

24 Ocak 2022 Pazartesi 19:01
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442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461  olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir. 

214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

24  Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  442   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı:  442   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631 

Bugün Kaybedilen Hasta: 4 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684 
      
Toplam Vaka Sayısı: 51.036   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4923       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:    61 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4851  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  350      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı:  571 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3651       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   117670  

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