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445 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.627 test yapıldı, 445 pozitif vakaya rastlandı, 862 kişi taburcu edildi"

21 Ocak 2022 Cuma 18:33
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445 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.626 olup, 445 pozitif vakaya rastlanmış, 862 kişi taburcu edilmiştir. 

194 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 76 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

21 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.627       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 445   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 445   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 862   

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.194.452 
      
Toplam Vaka Sayısı: 49.679      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.988   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5539       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5462      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1833 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 486         
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 626     

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4546        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116202  

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