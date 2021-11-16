Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner107

45 bin TL'ye sahte pasaport

Ülkemizden başkasına ait pasaport ile çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklanan zanlı Mashad Muhammedi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Kasım 2021 Salı 14:24
67 Okunma
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner108

(Kamalı Haber)

Ülkemizden başkasına ait pasaport ile çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklanan zanlı Mashad Muhammedi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mashad Muhammedi’nin “Sahte Resmi Evrak Sahtelemek, Tedavüle Sürmek”, “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Mashad Muhammedi’nin 10.11.2021 tarihinde KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan turist olarak giriş yapıp, 13.11.2021 tarihinde daha önceden Türkiye’de 45 bin TL karşılığında temin ettiği Datavie Florance Cros adına olan sahte Fransa pasaportunu tedavüle sürüp, çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının İran pasaportunu bir parkta yırtıp attığını ve Türkiye üzerinden Fransa’ya gitmek istediğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, bu bağlamda zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafikte ağır bilanço!
Trafikte ağır bilanço!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim