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45 gün cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da belediye tabelasının altına bırakılan uyuşturucu maddeyi almak üzereyken suçüstü yakalanan zanlı A.Y teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:06
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45 gün cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili olguları aktardı.

Sevinç, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne 16 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da bir belediye tabelasının altına paket bırakıldığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine bir polis ekibinin söz konusu bölgeye gittiğini ve söz konusu tabelanın altında adı geçen paketin bulunup incelendiğini ve aynı yere tekrar bırakıldığını kaydetti.

Zanlının aracıyla saat 18.30 raddelerinde olay yerine geldiğini dile getiren Sevinç, zanlının söz konusu paketi almak istediği sırada polisler tarafından tutuklandığını ifade etti.

Sevinç, söz konusu paketin içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, 13 gram ağırlığında Hintekeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğuna işaret ederek, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 2 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 7 ayrı pakette 6 gram ağırlığında kokain ve 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Sevinç, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasında üzerinden uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek zanlının alacağı cezanın ciddiyetini de değerlendirerek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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