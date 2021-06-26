45 gün cezaevine gönderildi

Girne’de başkasına ait sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz ederek işlem yaptıran zanlı İbrahim Tampioru Obari Mıcah Ejıre dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan huzurda bulunan zanlı İbrahim Tampioru Obari Mıcah Ejıre’nin 16 Haziran 2021 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Trafik ekiplerince yapılan trafik kontrolü esnasında, kendisini Ismail Oluwaseyi Opatokun olarak tanıtıp adı edilene ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine büründükten sonra konu şahsın ceza düzenlenmesini sağlamak suretiyle sahtekârlıkla kayıt temin ettiğini söyledi.

Polis olayın anlaşılması üzerine zanlının 18 Haziran tarihinde Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve Girne Polis Müdürlüğü Trafik devriyeler odası içerisinde yapılan sorgusunda zanlı kendisini aranmakta olan başka bir Nijeryalı şahsın bilgisi ve izni dâhilinde söz konusu şahıs olarak tanıtıp adı edilene ait Nijerya pasaportunu görevli polislere ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine büründüğünü söyledi. Polis memuru Artan, zanlının başkasına ait ehliyetle araç kullanırken trafik cezası aldığını, ceza makbuzunu imzaladığını, zanlının el yazısı örneğinin alındığını ancak henüz raporun gelmediğini söyledi. Artan, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ayrıca zanlının 2015 yılından beridir ülkeye kaçak yaşadığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.