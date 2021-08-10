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Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Geraldine Ronel Mbaıbıkeel teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2021 Salı 13:23
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45 gün cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Geraldine Ronel Mbaıbıkeel teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlının yanı sıra olayda şikâyetçi olan Emmanuel Okorite Sampson ise kaçak olduğu belirlenerek mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Soygun ciddi darp meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının; 29.07.2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste Lefkoşa' da sakin E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden Lefkoşa' da sakin Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I-phone marka cep telefonunu ve adına isdar olan Nijerya pasaportunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlıların saat 17.00 raddelerinde Emmanuel Okorite Sampson’u henüz tespit edilemeyen iki kişinin zor kullanarak kaçırıp plakası meçhul beyaz renkli taksi ile Girne' ye götürüp kalmış olduğu Zeyna Complex isimli otele götürüp odasında kıyafet dolabı içerisinde muhafaza ettiği 600 Euro nakit parayı sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, akabinde yapılan araştırmada bahse konu telefon ve pasaport Lefkoşa K.Kaymaklı' da aynı yerde sakin Geraldine Ronel Mbaıbıkeel’in huzurunda mahkeme emri yapılan aramada tespit edilip emare olarak alınmış olup adı edilen temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N. ile birlikte halen üç kişinin arandığını belirterek, bu aşamada zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru İbrahim Toz, mahkemede zanlı Emmanuel Okorite Sampson ile ilgili yeminli şahadet verdi.

Polis, zanlının İkamet İzinsiz KKTC’de suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.07.2021 tarihinde saat 08.30 da Lefkoşa Adli Şubede Soygun, Ciddi Darp'' meselesi ile ilgili olarak şikâyetçi olarak bulunan Emmanuel Okorite Sampson’un pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 10.06.2021 tarihinden itibaren KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu şahsın 60 gün süreyle ön izinle geldiği 60 gün süre içerisinde hiçbir okula başvuru yapmadığı, içişleri muhaceret sisteminde hiçbir şekilde kaydının bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, bu aşamada tahkikat tamamlandığından zanlının merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlı Geraldine Ronel Mbaıbıkeel’in 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Hazal Hacımulla, Emmanuel Okorite Sampson’un ise 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.08.2021 16:32
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