45 gün cezaevine gönderildiler

(KAMALI HABER)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili olguları aktardı. Sevinç, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde 25 Mart günü, saat 17.45 raddelerinde zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in şüpheli hareketler sergilemesi üzerine alıkonulduğunu belirterek, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Sevinç, zanlının ikametgâhına girilirken ikametgâhta bulunan zanlı Ayubamı Sholotame’nin polisi ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade eden Sevinç, ikametgâhta yapılan aramada başka herhangi kanunsuz bir bulguya rastlanmadığını anlattı.

Sevinç, zanlı Abdul Azez’in verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10 paket olarak, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak şuan huzurda bulunan zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’dan aldığı itirafında bulunması üzerine tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’nun ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasındaki çekmece içerisinde foil kağıdına sarılı yaklaşık 400 miligram ağırlığında metamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, terlik içerisine gizlenmiş vaziyette içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk öğütücü, üzerinde "Raw" yazan tahta içerisinde tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tabla içerisinde 4 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan yanık sigara izmaritleri ile 2 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara sarma kağıdı ve makyaj masası çekmecesinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4500 Dolar ve 4330 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ve aleyhine yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirterek, öte yandan zanlının telefonunda Temidayo O. Abdul Azez ile ilgili fotoğraf, ehliyet gibi kişisel bilgilerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının telefonundaki Snapchat uygulamasında zanlıyla uyuşturucu yönlendirmesi yapması üzerine yaptığı mesajlaşmaları okuduğunu ancak söz konusu uygulamanın mesajları otomatik olarak silmesi nedeniyle emare olarak alınamadığını söyledi.

Polis memuru Mehmet Sevinç zanlıların tutuklu bulunduğu süre içerisinde yapılan sorguda zanlı Azez’in tasarrufunda 2 adet ev anahtar bulunduğunu bu anahtarlardan biri ile ilgili olarak yürütülen sorguda söz konusu anahtarın Gönyeli’de bir ikametgâha ait olduğu tespit edildi.

Polis söz konusu ikametgâha zanlı Azez ile birlikte gidilip yapılan aramada buzdolabında zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu naylon paketlerine benzer naylonlar içerisinde 6 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Polis konu madde ile ilgili olarak yapılan sorguda zanlı Azez’in daha önce verdiği ifadede bulunan uyuşturucuların belirttiği yerden değil de söz konusu evden zanlı Maimuna Adeyemi Zubairunu’n kendisini yönlendirmesi ile söz konusu evden aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Sevinç söz konusu evin zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu ‘nun kirasında olduğunun tespit edildiğini de söyledi.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlılar Temidayo O. Abdul Azez ve Ayubamı Sholotame’nin suçlarını kabul eden gönüllü ifade verdiğini, zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’nun ise hiçbir ifade vermeyip suçlamaları ret ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlılar ile ilgili muhaceret kontrolü yapıldığın belirten polis zanlı Azez’in 2018 yılından, Sholotame’nin ise Eylül 2020 tarihinde itibaren KKTC’de izinsiz kaldıklarını söyledi. Polis zanlı Zubairu’nun ise öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek methaldar oldukları suçların ciddiyetine bakarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile zanlılar Azez ile Sholotame’nin yasal statüsü bulunmaması ve zanlı Zubairu’nun ise uyuşturucu madde verme suçuyla bağlantısı olduğundan tutuklu yargılanmalarının daha uygun olacağından 45 günü aşmayan bir şekilde hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde beklemelerine emir verdi.