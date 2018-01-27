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45 gün yargılanmayı bekleyecek

Girne’de devriye yapan polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan Ürdün’lü Abusalah aleyhindeki soruşturma tamamlandı

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
45 gün yargılanmayı bekleyecek
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Havadis gazetesinde yayınlanan Devrim Demir'İn haberine göre;

Girne’de devriye yapan bir polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen Ürdün uyruklu zanlı Mohd K. N. Abusalah’ın kullanımında ve evinde ele geçirilen 10 gram uyuşturucu ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram,  Mohd K. N. Abusalah’ın “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlamasından tutuklu olduğunu belirtti.

Bayram, zanlının tutukluluk süresinde gönüllü ifade vererek işlediği suçu itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal bağı olmadığını belirterek yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

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