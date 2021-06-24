45'i yerel 50 pozitif vakaya rastlandı

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır.

28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5

Girne

Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1

Güzelyurt

Zümrütköy -1

İskele

İskele Merkez-1



24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 45

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765

Toplam Vaka Sayısı: 7895

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622