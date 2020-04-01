Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla Girne Belediyesi bölgede yer alan işletmeleri yoğun şekilde denetliyor.

45 Market işletmesi denetlendi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgide; Ziya Rızkı Caddesinde ve Uğur Mucu Caddesinde işletmeleri bulunan Sismar Market ve Avşar Market, girişlerinde dezenfeksiyon ve hijyen önlemleri alınmaması nedeniyle Bakanlar kurulunun kararlarına uygunluk arz etmediğinden kapatılarak mühürlenmiştir.

Belediye ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Bakanlar Kurulunun alınması gerekli gördüğü tedbirlere uyulup uyulmadığı denetleniyor. Market içerisinde aşırı kalabalıklaşmanın önlenmesi, kasa ödeme noktalarında vatandaşların 2 metre mesafe sınırıının sağlanması, kasada ve raflarda görevli personelin eldiven ve maske kullanımı yanında; girişlerde eldiven ve el dezenfektanı sağlanması yasal olarak zorunlu tedbirlerdendir.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel:

"Yeni Koronavirüs salgının kontolü noktasında çok önemli bir sürece girilmiştir. Bakanlar Kurulunun, ülkemiz genelinde almış olduğu bir dizi ciddi önlemler çerçevesinde; tüm uygulamaların bütünlüklü sağlanması yapılacak mücadeleyi destekleyecektir. Toplumun gıda tedariklerinin sağlandığı market işletmelerinde, temel hijyen kurallarına market işletmecileri kadar toplum bireylerinin de dikkat etmesi; tüm toplumun sağlığının korunması adına yaşamsal bir önem taşımaktadır."

Sürecin başından, ilgili işletmelere, alınacak önlemler konusunda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının verilerini ilettiklerini söyleyen Soyel, bu süreçte denetimlerin kesintisiz devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Nidai Güngördü :

Toplum olarak evlere kapanılan bu kritik karantina süreciyle birlikte, hayatın devamlılığını sağlamak adına çalışmak durumunda olan işletmelerin; Bakanlar Kurulunun açıkladığı kararlar doğrultusunda hizmet vermesi yaşamsal önem arzetmektedir.

Bu noktada, market sahiplerine, çalışanlarına vatandaşlara ve toptancılara ciddi görevler düşmektedir. Bu süreci başarıyla hepbirlikte yönetebilmemiz için tüm toplumu duyarlılıkla işbirliğine davet ediyoruz. Kuralların dışında, salgın riski yaratan işletmelerin tespiti dur