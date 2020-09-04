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4.5 metre yüksekten beton zemine düştü

Gönyeli’de 22 yaşındaki kadın kalmakta apartmanda penceresinin camını silmeye çalıştığı esnada dengesini kaybedip 4.5 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

04 Eylül 2020 Cuma 15:16
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4.5 metre yüksekten beton zemine düştü

Gönyeli’de 22 yaşındaki kadın kalmakta apartmanda penceresinin camını silmeye çalıştığı esnada dengesini kaybedip 4.5 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

03.09.2020 tarihinde saat 12:30 sıralarında Gönyeli’de Şht Mustafa Orhan Sokak üzerinde, Olamida Enach ANISERE (E-22) kalmakta apartmanda penceresinin camını silmeye çalıştığı esnada dengesini kaybedip 4.5 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Olayda yaralanan Olamida Enach ANISERE kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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