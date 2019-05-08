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450 adet uyuşturucu hapla yakalandı!

8 Mayıs Yumurtalık Kanseri Günü'ne özel bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, kadınların önemsemediği belirtilere vurgu yaptı. Güngör, genç yaşlarda da ortaya çıkabilen yumurtalık kanseri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58
450 adet uyuşturucu hapla yakalandı!
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07.05.2019 tarihinde, saat 23:45’de Ercan Hava Alanında KKTC’ye giriş yapan Ö.Y.(E-57)’nin, daha önceden işlemiş olduğu suçtan dolayı KKTC’den ihraç edildiğinden ve KKTC’ye girişi yasak olduğundan dolayı, KKTC’ye giriş yapmak maksadıyla tasarrufunda bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edilmiştir.

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Bahse konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 450 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Hap
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