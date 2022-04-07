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451 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 10.128 test yapıldı, 451 pozitif vakaya rastlandı" 

07 Nisan 2022 Perşembe 18:21
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451 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451      
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930     
      
Toplam Vaka Sayısı: 89.355            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5894   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 550   

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