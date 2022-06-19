Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler

4.5G ihalesi için her şey tamam

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 4.5 G internet için ihaleye çıkıyor

19 Haziran 2022 Pazar 20:50
0 Okunma
4.5G ihalesi için her şey tamam
banner48

İnternet hızının çağın gerisinde kaldığı KKTC’de 4.5 G için sona gelindi. SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre 4.5 G ihalesi için her şey tamam.. Önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağı öğrenildi. 4.5 G ihalesi ile hem internet çağdaş bir hıza kavuşacak hem de büyük bir açık olan kamu maliyesi bir nebze nefes alacak. 4.5 G ihalesinden kamu maliyesine 100 Milyon Dolar’lık bir gelir hesaplanıyor. Bu gelir hem kamu açığı için kullanılacak hem de hükümetin hazırladığı ekonomik paket için bir kaynak yaratılacak. Konunun cumartesi günü yapılan Bakanalar Kurulu toplantısında gündeme geldiği ve kabine üyelerinin de ihalenin sonuçlanmasını beklediği bildirildi. Ekonomik paket de tamam Bu arada cumartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem konusu hükümetin hazırladığı ekonomik paket oldu. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın çalıştığı Başbakanlık müsteşarının da hazır bulunduğu toplantıda esnafa uygun kredi olanağı, engelli ve sosyal yardım alanlara ek hibe programları gibi konular tartışıldı ve ortak bir noktaya gelindi. Paketin son şeklinin hafta içerisinde şekilleneceği ve kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Kaynak:  Ses Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Sorumsuzluğun böylesine pes!"
Özersay: "Sorumsuzluğun böylesine pes!"
Trafikte kalp krizi geçirdi
Trafikte kalp krizi geçirdi
Yunanistan-Güney Kıbrıs gemi seferleri başladı
Yunanistan-Güney Kıbrıs gemi seferleri başladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim