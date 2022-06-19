4.5G ihalesi için her şey tamam

İnternet hızının çağın gerisinde kaldığı KKTC’de 4.5 G için sona gelindi. SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre 4.5 G ihalesi için her şey tamam.. Önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağı öğrenildi. 4.5 G ihalesi ile hem internet çağdaş bir hıza kavuşacak hem de büyük bir açık olan kamu maliyesi bir nebze nefes alacak. 4.5 G ihalesinden kamu maliyesine 100 Milyon Dolar’lık bir gelir hesaplanıyor. Bu gelir hem kamu açığı için kullanılacak hem de hükümetin hazırladığı ekonomik paket için bir kaynak yaratılacak. Konunun cumartesi günü yapılan Bakanalar Kurulu toplantısında gündeme geldiği ve kabine üyelerinin de ihalenin sonuçlanmasını beklediği bildirildi. Ekonomik paket de tamam Bu arada cumartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem konusu hükümetin hazırladığı ekonomik paket oldu. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın çalıştığı Başbakanlık müsteşarının da hazır bulunduğu toplantıda esnafa uygun kredi olanağı, engelli ve sosyal yardım alanlara ek hibe programları gibi konular tartışıldı ve ortak bir noktaya gelindi. Paketin son şeklinin hafta içerisinde şekilleneceği ve kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Kaynak: Ses Kıbrıs