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465 TL değerinde portakal sirkat ettiler

04 Temmuz 2021 Pazar 11:34
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465 TL değerinde portakal sirkat ettiler

Kamalı Haber

Mevlevi’de meydana gelen “Ürün Sirkatı ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan Zanlı-1 H.T., Zanlı-2 H.T., Zanlı-3 H.T., Zanlı-4 H.T. ve Zanlı-5 C.T dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Orçun Karahüseyin olayla ilgili bulguları aktardı. Karahüseyin 3 Temmuz tarihinde saat 13.00 raddelerinde Mevlevi'de, Saldam 2 Petrol istasyonu arkasında Güzelyurt'ta sakinler zanlılar H.T., H.T., H.T., H.T. ve C.T., Zümrütköy'de sakin M.Z’nin kirasında bulunan 8 dönüm narenciye bahçesi içerisine izinsiz bir şekilde girerek bahçe içerisindeki 465 TL değerinde 85 kilo Valencia cinsi portakalı sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların suçüstü yakalandıklarını ve portakalların emare olarak zapt edildiğini bu bağlamda mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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