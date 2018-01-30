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47 bin öğrenci karne alacak

KKTC’de öğrenim gören yaklaşık 47 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatiline hazırlanıyor...

30 Ocak 2018 Salı 11:02
47 bin öğrenci karne alacak
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KKTC’de öğrenim gören yaklaşık 47 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatiline hazırlanıyor. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler yarın karne alacak.

Öğrenciler, 1 Şubat’ta başlayacak yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 16 Şubat’ta çalacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 113 ilkokulda 20 bin, 11 özel okulda ise 3 bin 549 olmak üzere ilkokullarda toplam 23 bin 549 öğrenci öğrenim görüyor.

Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı 32, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 20 bin 312; 8 özel okulda 3 bin 416 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 23 bin 728 öğrenci eğitime  devam ediyor.

KKTC genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sayısı toplam  47 bin 277. Ülke genelinde, 1196'sı özel okullarda olamak üzere toplam 5 bin 298 de öğretmen görev alıyor.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YAZ TATİLİNE 13 HAZİRAN’DA, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ 7 HAZİRAN’DA GİRECEK

Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek. İlkokullarda ikinci dönem 13 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 7 Haziran’da alacak.

2018-2019 öğretim yılı 17 Eylül’de başlayacak.

SINAVLAR… KGS 2’NCİ BASAMAĞI 9 HAZİRAN’DA, BEAL VE FEN LİSESİ’NE GİRİŞ SINAVI 23 HAZİRAN’DA

Öte yandan cumartesi 1’inci aşaması yapılan Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) 2’nci aşaması 9 Haziran’da yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 23 Haziran’da olacak.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 21 – 25 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 12:27
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