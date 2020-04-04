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47 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

47 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti; 1 kişi iş yerini açık tutmaya devam etti...

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:51
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47 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle saat 00.00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart -10 Nisan 2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından; 3 - 4 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 26 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 47 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği;1 iş yerinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma YasağıKoronavirüsCoronavirüs
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