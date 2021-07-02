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47'si  yerel 54 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9240 test yapıldı, 47'si  yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

02 Temmuz 2021 Cuma 19:16
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47'si  yerel 54 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9240  olup, 47'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-3 / Gaziköy-1 / Dumlupınar-1/ Düzova-1/ Hamitköy-2 / Taşkınköy-2 / Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Haspolat-1/ Erdemli-1 

Girne 

Girne Merkez- 9/ Yukarı Girne-2 / Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Boğazköy-1/ Karşıyaka-1/ Dağyolu-1 / Zeytinlik-2 / Dikmen-1/ Ağırdağ-1 


Gazimağusa 

Çanakkale-1/ Tatlısu-1/ Gülseren-1 / Akdoğan-1 / Anadolu Bölgesi-1 / Sakarya-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1 

İskele 

Kuzucuk-1 

2 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9240  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 47 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.488.903 

Toplam Vaka Sayısı: 8212  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7754 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 358 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4510  
 

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KKTC
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