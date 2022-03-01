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476 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

"Toplam 14.924 test yapıldı, 476 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 335 kişi taburcu edildi"

01 Mart 2022 Salı 18:18
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476 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 335 kişi taburcu edilmiştir. 

208 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.924 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 476           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 335     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350
      
Toplam Vaka Sayısı: 68.741        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.423             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4072   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1660      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3060       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132259   

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