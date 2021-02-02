Bakan Pilli: "Toplam 4016 test yapıldı, 48'i yerel 62 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4016 olduğunu, 48'i erel 62 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 48 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 7 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
2 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4016
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 62
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 48
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:5
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 411.131
Toplam Vaka Sayısı: 2433
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1907
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 127
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 377
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13